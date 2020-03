WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne stół + 2 zastawa stołowawielkanoc 2 godziny temu Wielkanoc w stylu slow – najpiękniejsze dekoracje przygotujesz bez wychodzenia z domu! Budząca się do życia wiosna skutecznie zachęca, by naturalne akcenty wykorzystać również podczas tworzenia świątecznego wystroju wnętrz. Sprawdź pomysły na aranżacje, które sprawią, że tegoroczna Wielkanoc stanie się przyjazna naturze! Zdradził je Homebook.pl. Podziel się (Materiały prasowe) Artykuł sponsorowany Wśród tegorocznych inspiracji pojawiają się dekoracje inspirowane kolorami ziemi, które doskonale sprawdzą się zarówno we wnętrzach w stylu glamour, jak i boho. Przygotowując dom na święta, nie bójmy się sięgać po niestandardowe rozwiązania – możliwości kończą się tam, gdzie kreatywność! Świąteczny stół pod znakiem eko Wielkanocną aranżację warto rozpocząć od samego centrum spotkań z rodziną – stołu. Tutaj główną rolę gra zastawa stołowa - wśród tegorocznych trendów dominują komplety z bezbarwnego szkła oraz naczynia wykonane z surowca przypominającego kamień naturalny. Te ostatnie szczególnie przypadną do gustu miłośnikom ascetycznych rozwiązań. Jak podpowiadają projektanci, z minimalistycznymi naczyniami idealnie komponować się będą ozdoby wykonane z naturalnych elementów takich jak: gałęzie, świeże i suszone kwiaty oraz dodatki z juty, lnu i bawełny. Warto tym razem zastanowić się nad rezygnacją z papierowych serwetek. Na fali popularności idei zero waste, do łask powracają ich tekstylne odpowiedniki, które nierzadko zachwycają ręcznym haftem i unikalnym charakterem. Takie ekologiczne dodatki z powodzeniem zastąpią ozdoby z tworzyw sztucznych, które powoli odchodzą do lamusa. Nie tylko ze względu na mało atrakcyjny wygląd, co przede wszystkim - niepotrzebne generowanie plastikowych odpadów, które z dużym prawdopodobieństwem krótko po świętach trafią do kosza. Materiały prasowe Podziel się Zrób to sam, czyli wiosenne DIY Zbliżająca się Wielkanoc to świetna okazja do spróbowania swoich sił w samodzielnym przygotowywaniu dekoracji. DIY jest idealnym sposobem nie tylko na oszczędne odświeżenie wystroju, ale również – stworzenie ozdób w stu procentach zgodnych z własną wizją - i w pełni bezpiecznie, w domowym zaciszu.

- Jednym z najmodniejszych wiosennych trendów zdobniczych w tym roku będą wiszące stroiki. Tego rodzaju elementy można wykonać np. wykorzystując okorowane gałęzie, szklane naczynia i świeże kwiaty. Wystarczy, że opleciesz gałązki jutowym sznurkiem, na którego końcach przywiążesz wiosenne rośliny. Z surowymi gałęziami doskonale komponować się będą także elementy wykonane z trawy morskiej – podpowiada Anna Poprawska z platformy Homebook.pl. Wielkanoc wita u progu W sezonie wiosennym nie ograniczajmy dekoracji jedynie do świątecznego stołu, ale wyjdźmy z nimi przed dom! Największą ozdobą balkonów i ganków pozostają kwiaty doniczkowe – wśród których znajdziemy zarówno klasyczne żonkile i krokusy, jak i mniej oczywiste sadzonki, np. cebulice syberyjskie. Początek kwietnia to również doskonały moment, by posadzić kwiaty, które cieszyć będą oko latem – astry, galtonie, isemy, sparaksisy, nasturcję czy portulakę wielkokwiatową. W czym je sadzić? Warto rozważyć zamianę klasycznych donic na wiklinowe kosze, ceramiczne (tak!) imbryki i… wszystko, co tylko przychodzi nam do głowy. Im bardziej kolorowo i kreatywnie, tym lepiej! Z mody nie wychodzą także wielkanocne wieńce, które ozdobią drzwi wejściowe. Szczególnie dużą popularnością cieszyć się będą wieńce z dodatkiem gałązek eukaliptusa lub szałwii. Ich zgaszony odcień doskonale współgra z naturalnym kolorem jaj, pojawiającym się najczęściej w świątecznych dekoracjach. Materiały prasowe Podziel się - Miłośnicy mocniejszych kolorów mogą postawić na ciemne odcienie zieleni, czerwieni czy brązu. Wśród wzorzystych pisanek na topie są obecnie tradycyjne drapanki, jajka naturalne oraz ceramiczne i szklane, ozdobione suszonymi kwiatami, a także modele pokryte marmurowymi wzorami – radzi Anna Poprawska. Urządzając dom na Wielkanoc, pamiętajmy o wykorzystywaniu ozdób i elementów, które już posiadamy – taki dekoracyjny upcycling może okazać się bardzo zaskakujący w skutkach. Wśród jego ciekawszych form wymienić można m.in. zastosowanie gąsiorów po winie jako niecodziennych wazonów na wiosenny bukiet lub wykorzystanie niekompletnych zastaw stołowych i stworzenie z nich kreatywnego miksu wzorów. Dzięki temu święta wielkanocne staną się równie barwne i wyjątkowe! Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku