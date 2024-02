Racewicz trafiła w dziesiątkę. Obcisłe jeansy wracają do łask

Trendy w modzie znowu zatoczyły koło i jeansy, które były bardzo rozchwytywane na początku drugiego millenium, wracają do łask. Skinny jeans, czyli rurki, które były symbolem stylu lat 2000., znów pojawiają się na ulicach, w mediach społecznościowych oraz w kolekcjach znanych projektantów. Ich powrót to dowód na to, że moda nie zna granic czasu, a klasyki zawsze znajdą drogę, by powrócić w nowej odsłonie. Nie bez znaczenia jest też oczywiście fakt, że te spodnie zaczęły ponownie nosić znane Polki, co jest tylko świadectwem ich renesansu.