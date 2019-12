WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Kobiece botki na obcasie. Najmodniejsze modele idealne na chłody Zima to nieprzewidywalna pora roku, która ciągle zaskakuje nas niespodziewaną pogodą. Jeśli przepadasz za kobiecym i odważnym stylem, wyposaż swoją szafę w modne botki na obcasie. Ciepłe, seksowne i rzucające się w oczy - to te cechy wiodą prym w tegorocznych zimowych trendach. Klasyka z pazurem Czarne botki na obcasie to jeden z modeli, które powinna mieć w szafie każda kobieta. Cechuje je uniwersalność i absolutna ponadczasowość - od lat uważane są za przejaw dobrego gustu i elegancji. Pasują do spodni - zarówno tych mniej i bardziej eleganckich, ale sprawdzą się również w sytuacjach bardziej formalnych. Wystarczy dodać do nich grubsze, czarne rajstopy oraz ulubioną sukienkę i możesz ruszać na zimowe przyjęcie. Jeśli nie masz w swojej kolekcji pary w odcieniu czerni, wybierz model stonowany, bez wyrazistych ozdób. Jeżeli z kolei szukasz czegoś z charakterem, zdecyduj się na model z rockowymi dodatkami, frędzlami lub ozdobami w postaci suwaków i nap. Niewielkie elementy przykują uwagę i będą detalem, który całkowicie odmieni stylizację. W tym sezonie nadal prym wiedzie styl rockowy, w którym znajdziesz wiele błyszczących akcentów. Wybierając takie obuwie, pamiętaj by kierować zasadą przeciwieństw - mocne, oryginalne buty zestawiaj z prostymi formami sukienki czy płaszcza. W ten sposób zbalansujesz cały look i unikniesz przesady. Chcąc dodać kolejny element w podobnym stylu zadbaj, aby był on niewielki. Torebka z napami czy ciekawa bransoletka najlepiej wpiszą się w ten trend. Zimowa czerwień Choć ciężko jest to sobie wyobrazić, czerwień jest bardzo uniwersalną barwą. Podkręci każdą stylizację, nawet taką, w której zawrzesz inne dominujące elementy. Czerwone botki będą pasować na wiele okazji - randka, spotkanie z przyjaciółmi czy ważna biznesowa kolacja - świetnie uzupełnią zwykłe jeansy, wzorzystą sukienkę, a nawet zestaw garniturowy. Czerwień to idealny kolor, który może urozmaicić zimową garderobę. Pobudzi ona do życia nawet nudny szary płaszcz i każdą puchową kurtkę. Bez obaw - nie jest to sezonowy model. Wiosną i jesienią również sprawdzi się doskonale. Stonowana paleta kolorystyczna Jeśli z kolei nie po drodze ci z kolorami i przepadasz za bardziej wyciszonymi barwami, możesz zdecydować się na zakup botków w ziemistych odcieniach. Beż i szarość również wpisują się w klasykę i z chęcią założysz je podczas mniej i bardziej eleganckich okoliczności. To kolory, które będą dobrze wyglądać z eleganckim, czarnym płaszczem do kostek, lecz zagrają także z okryciami we wzory lub w intensywnych kolorach. Szarość i beż możesz także swobodnie zestawiać z raczkującymi w świecie zimowych trendów pastelami, którym nie można odmówić kobiecego uroku. Wysokie kozaki za kolano Mocnym trendem tej zimy będą wysokie kozaki, które są kobiece, a przy tym skutecznie opierają się niesprzyjającym warunkom pogodowym. To jeden z fasonów, które w swojej szafie powinna mieć każda miłośniczka mody. Można nosić je z rajstopami oraz spodniami o kroju rurek, więc bez problemu zestawisz je z tym, co masz już w szafie. Doskonale pasują do krótkiej spódniczki lub sukienki, z którymi stworzą ponadczasowy i bardzo kobiecy zimowy duet. Planując zakup takich kozaków, masz wiele możliwości. Najbardziej klasycznym wyborem jest model w czarnym kolorze, ale jeśli lubisz modowe eksperymenty, bez obaw możesz zdecydować się na intensywny kolor lub oryginalną fakturę materiału, z którego obuwie zostało wykonane.