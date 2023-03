Wielki sukces Marianny Schreiber. Pokazała, co ozdobiło jej mundur

Choć nie każdemu się to spodobało, Marianna Schreiber postanowiła relacjonować swój pobyt w jednostce wojskowej w mediach społecznościowych. Na jej profilu na Instagramie pojawiły się już m.in. zdjęcia z okopów czy z koszar, pod którymi podkreślała, jak bardzo jest dumna ze swojej służby. Wydaje się, że szkolenie zupełnie odmienia jej życie, a ona sama zastanawia się, czy nie pozostanie w wojsku na stałe.

Co więcej, dziś może pochwalić się pierwszym, wielkim sukcesem. Na instagramowym profilu opublikowała zdjęcie swojego munduru, który został ozdobiony jej nazwiskiem.

