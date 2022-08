Wielu nie wie, ale wstydzi się zapytać. Jak korzystać z bidetu?

Ustawić można się przodem lub tyłem do kranika. Tyłem można korzystać bez konieczności zdejmowania spodni. Jeżeli pozwala na to regulacja strumienia wody komfortowo może być także usiąść na bidecie. Po skończonych czynnościach higienicznych, o ile nie mamy własnego ręcznika, należy osuszyć się papierem toaletowym. Papier wyrzucamy do muszli sedesu, nigdy do bidetu.