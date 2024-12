Wieniawa pokazała manicure. Najlepszy wybór na święta

Błyszczące paznokcie, które widać z kilometra? Nie tym razem. Julia Wieniawa zdecydowała się na manicure, w którym w okresie świątecznym gustują wszystkie minimalistki . Nie ma zatem mowy o wzorkach, brokacie czy cyrkoniach. Bowiem jeden kolor wystarczy, by paznokcie wyglądały rewelacyjnie. Chodzi o burgundową czerwień, czyli tą najmodniejszą w 2024 roku.

