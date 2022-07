Wiktor ma dopiero pięć lat i walczy z okropną chorobą. Jego mama błaga o pomoc

"Kilka lat temu, gdy wiedziałam, że urodzę synka, nie powstrzymywałam się z radości. Myślałam jak to będzie, gdy zostanę mamą, cieszyłam się, że synek będzie miał dobrego i wspierającego tatę. Pokochaliśmy go całym sercem od pierwszych chwil jego istnienia. Proszę, nie pozwólcie, by umierał w moich ramionach" - pisze Monika, mama Wiktora na stronie zbiórki.