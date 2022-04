Magdalena Stępień zabiera głos. Wyjawia, co się dzieje z chorym na raka Oliwierkiem

"Długo mnie tutaj nie było, ale liczę na wasze zrozumienie, skąd to wynika. Od kilku miesięcy jestem skupiona wyłącznie na walce o życie mojego synka Oliwiera. To długa i trudna walka. Jest to dla mnie i moich bliskich ciężki czas. Jestem 24 godziny na dobę z Oliwierem, mamy lesze i gorsze dni. Wierzę mocno w to, że moje modlitwy zostaną wysłuchane i przy pomocy nowoczesnej medycyny Oliwierek będzie zdrowy" - Stępień tłumaczy w obszernym poście na swoim profilu na Instagramie.