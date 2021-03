Wiktor Zborowski we wzruszających słowach pożegnał Krzysztofa Kowalewskiego. Polały się łzy

- Jakim był aktorem Krzysiek? Dziewoński, który w jakimś wywiadzie zapytany był, czy Krzysiek jest aktorem bardziej charakterystycznym, czy może komediowym, ciął krótko i powiedział: "Krzysztof Kowalewski jest aktorem wybitnym". I to była wielka prawda. Krzysiek był wybitnym aktorem. Obdarzonym niesłychaną siłą intensywności przekazu. Niesłychaną wszechstronnością. Niezwykłym zupełnie talentem, a talent to jest przede wszystkim chęć do pracy. I przy tej swojej wielkości i wybitności był niesłychanie koleżeński i dawał ogromne baczenie na to, aby wszyscy, którzy z nim się znajdują - czy na planie filmowym, czy na deskach scenicznych - czuli wygodnie. Żeby się czuli bezpiecznie - mówił Zborowski.