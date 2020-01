WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 1 zdrada oprac. Katarzyna Dobrzyńska 22-01-2020 (14:57) Wiktoria wybaczyła zdradę swojemu partnerowi. Teraz on nie chce jej znać Ostatnie miesiące były bardzo ciężkie dla Wiktorii. Miłosne zawirowania odbiły się na jej zdrowiu i samopoczuciu. Gdy opadły emocje, zrozumiała, że tęskni za swoim byłym partnerem. Ten jednak powiedział wprost, że nie chce jej znać. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wiktoria chce odzyskać byłego partnera (iStock.com) Wiktoria myślała, że ma ułożone życie. Pracowała w dobrej firmie, jeździła w dalekie podróże i miała u boku swojego ukochanego. Całość układała się jak w bajce. Aż do pewnego wieczora. Kiedy jej chłopak poszedł po zakupy, w jego telefonie zaczęły pojawiać się powiadomienia z popularnego portalu randkowego. Gdy Wiktoria to zobaczyła, nie mogła uwierzyć. Pod wpływem impulsu przejrzała wiadomości. Dowiedziała się, że jej ukochany umawia się z dużą młodszą dziewczyną. Regularnie, trzy razy w miesiącu, w tym samym hotelu. Przyłapała chłopaka na zdradzie Zaniemówiła. Na początku nie mogła w to uwierzyć, myślała, że to jakaś pomyłka. Jednak im bardziej zagłębiała się w ich konwersacje, tym bardziej zaczynała nienawidzić swojego chłopaka. Wiktoria pomyślała, że zemsta najlepiej smakuje na zimno. Postanowiła nie informować partnera, że wie o jego zdradach. Wytarła łzy i sfotografowała ich wiadomości. Odszukała dziewczynę i napisała do jej chłopaka. W załączniku wysłała dowody. Związek dziewczyny zakończył się dużą kłótnią. Partner Wiktorii nie mógł uwierzyć, że zrobiła coś takiego, a ona myślała, że postąpiła w jedyny słuszny sposób. Od tych wydarzeń minęło kilka miesięcy, teraz dziewczyna zaczyna zauważać, że bardzo tęskni za swoim byłym chłopakiem. "W mieszkaniu zostało kilka jego rzeczy, kiedy je widzę, zbiera mi się na płacz. Chciałam z nim porozmawiać, powiedzieć, że wybaczyłam, ale on nie chce tego słuchać. Twierdzi, że jest mu źle z tym, co zrobił, ale nie może znieść myśli, że grzebałam w jego telefonie. Jak mam go odzyskać?" – zapytała na forum WP Kafeteria. Internauci byli bardzo zmieszani historią Wiktorii. W odpowiedziach pojawiło się wiele porad, ale też niemiłych komentarzy. "Sądzę, że jesteś ślepa. Nie jest cię wart. Zdradził raz, zdradzi i drugi. Tego kwiatu jest pół światu" – napisał internauta. "Ja bym dała już spokój. Też kiedyś próbowałam wskrzeszać dawny związek. Udało się na dwa miesiące i znowu musiałam przechodzić przez ból rozstania" – skomentowała inna forumowiczka. "Myślę, że jego zdrady były dlatego, że on cię już nie kochał. Zamknij za sobą ten rozdział" – doradził inny obserwator wątku.