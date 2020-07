Winona Ryder broni Johnny'ego Deppa. "Nie mogę uwierzyć w oskarżenia wobec niego"

Była narzeczona Johnny'ego Deppa weźmie udział w procesie, o którym mówi cały świat. Aktor pozwał brytyjskie "The Sun" za to, że nazwało go damskim bokserem. W londyńskim sądzie pojawił się on i jego była żona Amber Heard. Ryder złoży zeznania we wtorek.

Winona Ryder i Johnny Depp w latach 90. (Getty Images)