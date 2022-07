Winona Ryder: Buntownicza gwiazda lat 90. i wielka miłość Johnny'ego Deppa

Ryder zaczęła tuż po tym korzystać z używek. Skończyło się to nawet tym, że zasnęła z papierosem w dłoni i obudziła się, kiedy jej dom płonął. To miała być pierwsza i ostatnia taka sytuacja. W 2001 roku doszło jednak do, powiedzmy, znacznie gorszej. Aktorka została przyłapana na kradzieży artykułów z luksusowego domu towarowego Saks Fifth Avenue w Beverly Hills o łącznej wartości 5560 dolarów. I nie, nie był to jej pierwszy raz.