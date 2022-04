Wiosna w kuchni!

Doskonała sokowirówka za niewielkie pieniądze

Sokowirówka GÖtze & Jensen JM701X Inox to genialny sprzęt, dzięki któremu przygotujesz przepyszne soki. Spójrz tylko! Moc 900 watów pozwala szybko i dokładnie przygotować napój z umieszczonych w urządzeniu owoców. Pojemność pojemnik na sok to 1000 mililitrów. Antypoślizgowe nóżki ułatwiają korzystanie ze sprzętu nawet na mokrym blacie. Duży otwór pozwala na wkładanie całych owoców. Obudowa ze stali nierdzewnej nie tylko świetnie wygląda, ale również zapewnia trwałość niezbędną do wieloletniej, bezawaryjnej pracy. Większość elementów można myć w zmywarce, co jest sporym ułatwieniem. Zbiornik na miąższ jest wyciągany, co ułatwia czyszczenie. Dotykowy panel sterowania jest nowoczesny i intuicyjny. Sokowirówkę możesz kupić za około 300 złotych.