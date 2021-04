Wirusolog Emilia Cecylia Skirmuntt o komuniach i weselach

Wirusolog Emilia Cecylia Skirmuntt była gościem w programie "Newsroom". Wśród poruszanych tematów znalazł się także ten dotyczący imprez rodzinnych: Komunii czy wesel. - Obawiam się, że przy wzroście infekcji powinno się ich zakazać. Szczególnie, że ludzie na takie imprezy podróżują nawet długie dystanse, co też przyczynia się do rozprzestrzeniania się choroby – powiedziała Emilia Cecylia Skirmuntt. Jednocześnie dodała, że gdy liczba przypadków zacznie spadać, można zezwolić na imprezy, natomiast wprowadzić ograniczenia. - To zależy od tego, czy ludzie będą przestrzegać dodatkowych obostrzeń – przyznała wirusolog.

