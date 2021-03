Witaminowa bomba w kilka chwil. Gadżet, dzięki któremu warzywa zdominują dietę

Trzy surówki, sałatka i zupa w kwadrans? To proste z domową szatkownicą. Lepsze od suplementów diety i kawy są zdrowe potrawy, w tym koktajle, zupy i chrupiące, soczyste surówki. Aby je przyrządzić, trzeba warzywa oczyścić, obrać i rozdrobnić. Krojenie w kostkę, krojenie w paski, słupki czy wiórki, falowanie cięcie, tarcie i ścieranie warzyw oraz owoców może ułatwić automatyczna szatkownica w wersji manualnej albo elektrycznej.

W sezonie letnim i jesiennym nietrudno o sezonowe warzywa, ale zimą i wczesną wiosną jesteśmy zdani na sprowadzane z innych krajów produkty, mrożonki (tak naprawdę nie wiemy, skąd pochodzą, jak były mrożone i czy zachowały swoje wartości odżywcze) i produkty gotowe pełne konserwantów. Pozostaje nam jednak szeroki wybór zdrowych potraw z lokalnych warzyw, które można dłużej przechowywać: np. kapusty, porów, marchwi czy cebuli. Twardość tych produktów nie ułatwia zadania – wtedy do kulinarnych działań warto wykorzystać automatyczną szatkownicę.

Proste tarki i rozdrabniacze to najprostsze urządzenia do dzielenia warzyw i owoców. Bardziej zaawansowane są mechaniczne szatkownice napędzane manualnie oraz najbardziej zaawansowane modele elektryczne, które przy odpowiedniej mocy szybko rozdrobnią też twarde warzywa w dużych cząstkach, z czym nie poradzi sobie plastikowy rozdrabniacz.

Trzy surówki w kwadrans? Tak, to możliwe, jeśli wspomożesz się szatkownicą do warzyw. Kolorowe, pełne witamin i dodające witalności potrawy są ci potrzebne właśnie teraz, u schyłku zimy i nie da się ukryć, że właśnie teraz mamy na nie największą ochotę. Pełne kolorowych warzyw i owoców potrawy smakują świetnie i wyglądają pięknie, a efektowne sposoby dzielenia ich na cząstki stanowią kulinarną inspirację, której nie powstydziłby się żaden szef kuchni. Może warzywne spaghetti w lekkim sosie na kolację? To kolorowe i oryginalne danie przygotujesz np. z cukinii i marchwi za pomocą specjalnej "strugaczki" albo odpowiedniej końcówki szatkownicy pozwalającej na oddzielenie długich pasm.