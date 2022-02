Witold Paszt nie żyje. Miał 68 lat

Witold Paszt już nie zasiądzie w fotelu jurora 'The Voice Senior". Przykrą wiadomość o śmierci wokalisty przekazały do wiadomości publicznej córki artysty. Zaledwie dzień przed śmiercią rodzina wspominała zmarłą dwa lata temu żonę Paszta. "Bardzo się do niej spieszył" - napisała córka zmarłego.