WITTCHEN: kolorowe walizki na długi weekend czerwcowy

Żółta walizka z polikarbonu – bananowy zawrót głowy

Walizki na kółkach to nie tylko ładne opakowania, ale ważny element wakacyjnej stylizacji. Mogą być minimalistyczne i zachowawcze, jednak prawdziwego szyku nadadzą modele w intensywnych, soczystych barwach. Spójrz tylko na żółtą walizkę z polikarbonu od WITTCHEN – jej słoneczna kolorystyka wprowadzi Cię w wakacyjny feeling długo przed wyruszeniem w drogę. Walizka ma spore rozmiary, dlatego spakujesz się do niej nawet na najdłuższą wyprawę. A wnętrze… to prawdziwy mistrz organizacji. W dwóch pojemnych komorach bez problemu zachowasz porządek i znajdziesz sporo miejsca na pamiątki z podróży. Nie ma co ukrywać – to walizka na medal!