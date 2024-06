Wkroczył na scenę w błyszczącym kombinezonie. Ale to modny detal skradł uwagę

Ale kombinezon ze skórzanym paskiem tylko pozornie wyglądał zwyczajnie, bowiem na bliższych kadrach widać, że został pokryty błyszczącymi kryształkami . No a czego innego mogliśmy się spodziewać?

Połyskujący w świetle reflektorów kombinezon to jedno. Ale należy też zwrócić uwagę na genialne detale tej stylizacji. Michał Szpak urozmaicił ją rękawiczkami z prześwitującej tkaniny oraz szalikiem w panterkę . Widać jego uwadze nie umknął najgorętszy trend na lato 2024. Mowa oczywiście o wszechobecnych cętkach.

Michał Szpak dorzucił do stylizacji szalik w panterkę

