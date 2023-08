Wkroczyła na ściankę. Wszyscy patrzyli na stopy

25-26 sierpnia to czas wydarzenia Undercover Festival, którego druga edycja odbywa się na terenie Legia Park w Warszawie. Choć nie jest on jeszcze aż tak popularny, jak inne festiwale w Polsce, ponownie przyciągnął mnóstwo zespołów, które odwzorowują zarówno wizerunki, jak i sceniczne show najpopularniejszych artystów i bandów na świecie. W tym roku m.in. Eda Sheerana, Coldplay, U2, ACDC czy The Rolling Stones.