Wkroczyła w miętowym futrze. Nie można się napatrzeć

Futra w mocnym kolorze dodają stylizacji spontaniczności i ekstrawagancji. Pozwalają pozbyć się nudnej aury, co ceni się szczególnie w jesienno-zimowym sezonie. Chociaż czasem ocierają się o efekt ptaka z Ulicy Sezamkowej, to warto dać im szansę. Maja Hyży sięgnęła po futro XL w kobaltowym kolorze. Chociaż potrafi być trudne w stylizacji, przytłaczające i deformujące sylwetkę, to jednak nie zdołało zdominować artystki.