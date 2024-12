Wkroczyła w sukience z prześwitami. Tylko spójrzcie na jej nogi

Gala British Fashion Awards 2024 w Royal Albert Hall przyciągnęła największe nazwiska ze świata mody i show-biznesu. Nie mogło zabraknąć znanej modelki plus size - Ashley Graham , która postawiła na klasykę w modowej odsłonie. Oczy reporterów były zwrócone na prześwitujące elementy jej stylizacji.

Tego wieczoru Ashley Graham postawiła na stonowane dodatki, doskonale pasujące do jednokolorowej sukienki. Biżuteria w kolorze srebra świetnie współgrała z czarną tkaniną, a klasyczne szpilki nie wybijały się na pierwszy plan.

Dzięki swojej działalności i nieustannemu promowaniu pozytywnego podejścia do ciała, Ashley Graham zdobyła serca wielu fanów. Jej nietypowe podejście do mody oraz odwaga w prezentowaniu samej siebie na czerwonym dywanie może inspirować.

