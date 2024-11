Moda na "brzydkie buty" trwa. Zawadzka nosi je do plisowanej mini

Jedni je kochają, inni nienawidzą. O śniegowcach, czyli tzw. "brzydkich butach", znów zrobiło się bardzo głośno. To kontrowersyjny rodzaj obuwia, który dla wielu jest obiektem do żartów. Mimo to kolejny rok podbijają modowe trendy i są uwielbiane przez kobiety na całym świecie. Co prawda wyglądem przypominają kapcie, jednak nie można im odmówić tego, że są ciepłe i wygodne, co czyni je idealnymi na tę porę roku.

Zwolenniczką tego modelu jest m.in. Marcelina Zawadzka. Tym razem podzieliła się na swoim Instagramie kilkoma outfitami w roli głównej ze śniegowcami. Trzeba przyznać, że każdy look to strzał w dziesiątkę. Poza charakterystycznym obuwiem udało przemycić się jej najgorętsze trendy sezonu.

Śniegowce w wersji casual'owej

Na pierwszy ogień idzie beżowy total look. W tym wydaniu Zawadzka postawiła na bardzo modną alternatywę dla klasycznych dresów. Mowa tutaj o dzianinowym komplecie składającym się z oversizowego swetra i luźnych spodni. Do tego dobrała beżowy kożuszek, który w tym roku także zajmuje szczególne miejsce na liście modowych trendów. Całość ograła małą torebką, okularami i oczywiście śniegowcami, które są "wisienką na torcie" w tym zestawieniu. Prawdziwa petarda.

Kolejna propozycja casualowego looku od Zawadzkiej to czekoladowy zawrót głowy. W tej stylizacji również zdecydowała się na jeden kolor. Odcień czekoladowy to najgorętszy trend sezonu, dlatego nic dziwnego, że gwiazda Polsatu chętnie go nosi.

Tym razem postawiła na typowy komplet dresowy, który składał się z bluzy na zamek oraz luźnych spodni. Do tego dobrała futerko, które w ostatnim czasie "opanowało" modowe trendy i jest numerem jeden wśród nakryć. Nie zabrakło także brązowych detali takich jak: czapka z daszkiem, torebka i oczywiście śniegowce. Tym razem zdecydowała się na wiązany model z białym kożuszkiem.

Śniegowce w eleganckiej stylizacji

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć także bardziej wyjściowej stylizacji. Pierwsze skrzypce oczywiście grają tutaj śniegowce. Prezenterka zestawiła je z białymi skarpetkami, które wystają z "ugly shoes". Do tego dobrała szary, oversizowy sweter oraz karmelową plisowaną spódniczkę. W tym sezonie obcisłe modele mini poszły odstawkę. To właśnie spódniczka w stylu Zawadzkiej robi furorę.

