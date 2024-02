Wkrótce będzie mieć z nim dziecko. Pokazała, jak ją traktuje

"Rolnik szuka żony" to program, który pokochali Polacy. Format pozwolił uczestnikom odnalezienie swojej drugiej połówki. Do szczęśliwych zakochanych należą Ania i Jakub, których widzowie poznali w 10. edycji. Para postanowiła układać sobie życie już poza kamerami. Były zaręczyny, są też poważne plany powiększenia rodziny, co nastąpi już wkrótce. Jak się czuje przyszła mama? Ania zwróciła się do swoich fanów.