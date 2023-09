Wkrótce wszystkie będziemy je nosić. Nie ma modniejszych spodni

Zanim wybierzesz się na zakupy, lepiej przejrzyj swoje stare rzeczy lub kartony z ubraniami na strychu mamy. Być może gdzieś pomiędzy plisowaną spódnicą, a skórzaną kurtką znajdziesz je – jeansy. Nadchodzące trendy skupiają się na denimie w każdej możliwej postaci. Zarówno pojedynczej, jak i w wersji total look. Pomysłowość i mnogość interpretacji denimu nie zna granic, a street style na ostatnich Tygodniach Mody był tego najlepszym przykładem. Jeśli szukasz inspiracji, zajrzyj do Ani Karwan. To adres, pod którym moda ma się świetnie.