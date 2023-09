Włożyła "nagą mini". Takiej sukienki jeszcze nie widziałyśmy

Marynarka XL to tylko "przykrywka"

Wydawało się, że na koncercie The Voice "Gwiazdy na żywo" to marynarka miała odgrywać pierwszoplanową rolę w stylizacji. Czarna, przeskalowana i z poszerzoną linią ramion, wyglądała jak pożyczona z męskiej szafy. We współczesnej modzie często stosuje się "zabieg", w którym okrycie wierzchnie przejmuje rolę sukienki. A to dodatkowo pięknie zaciera granice między damską, a męską garderobą.