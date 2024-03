Wkrótce wybory samorządowe. Tyle zarobi osoba, która zasiądzie w komisji

Pierwsza tura tegorocznych wyborów samorządowych została zaplanowana na 7 kwietnia, druga - 21 kwietnia. W tych dniach od godziny 7 do 21 Polki i Polacy będą oddawać swoje głosy. Członkowie obwodowych komisji wyborczych pilnują, aby wszystko przebiegało sprawnie i zgodnie z planem. Każda osoba, która zasiądzie w takiej komisji, dostanie później wynagrodzenie. O jakich kwotach mowa? Kto może ubiegać się o takie stanowisko?

Co ważne, nawet jeżeli spełniamy powyższe wymogi, istnieje kilka specjalnych wyjątków. Do komisji wyborczej nie może się zgłosić: pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, mąż zaufania, kandydat w wyborach, urzędnik oraz komisarz wyborczy, obserwator społeczny. Lista zakazu obejmuje też m.in. rodzeństwo, małżonków kandydata w wyborach, jak również pełnomocnika, który na podstawie art. 55 kodeksu wyborczego oddaje głos w naszym imieniu.

Dołączenie do zespołu komisji obwodowej łączy się nie tylko z obowiązkami, lecz także z wynagrodzeniem, o którym oficjalną informację podała Państwowa Komisja Wyborcza.

Jeżeli jesteśmy gotowi podjąć się tego wyzwania, pospieszmy się! Kandydaturę można zgłaszać jedynie do 8 marca 2024 roku.

