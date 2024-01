16-latkowie pójdą na wybory? Barbara Nowacka "byłaby zwolenniczką"

Barbara Nowacka została zapytana o obniżenie wieku wyborczego do 16 lat. Na antenie Radia Zet stwierdziła, że "byłaby zwolenniczką takiego rozwiązania". Co więcej, pomysł ten znalazł się w programie wyborczym Polski 2050 Szymona Hołowni i wszystko wskazuje na to, że nie odejdzie w zapomnienie.