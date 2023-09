Wkrótce zaleją ulice. Sukienki w stylu Markowskiej będą hitem jesieni

Zamiast jednak stawiać na popularne kwiaty, możesz oryginalnie podejść do tematu, tak jak Patrycja Markowska i wybrać długą sukienkę we wzór paisley. Charakterystyczne "łezki" sprawią, że każdy look będzie niebanalny, ale też przełamie nudę podczas tej ponurej pory roku. Obowiązkowo zwróć uwagę także na fason. Weź przykład z Markowskiej i postaw na rozkloszowany model sukienki maxi, który zapewni ci swobodę ruchów – o którą wcale nie tak łatwo w warstwowych jesiennych stylizacjach.