Władimir Putin spodziewa się dziecka? Zachodnie tabloidy donoszą o ciąży Aliny Kabajewy

Władimir Putin spodziewa się kolejnego dziecka?

Według brytyjskich tabloidów takich jak "The Mirror", "The Sun" czy "The Daily Mail", na wieści o kolejnej ciąży kochanki Putin zareagował zaskoczeniem i złością. Z podanych przez portale wiadomości wynika, że prezydent Rosji miał unikać kochanki. "Nie zależy mu na byłej żonie, od dawna jest jej obojętny, a stosunki prezydenta z Aliną Kabajewą w ostatnim czasie trudno nazwać idealnymi, i to pomimo niedawnej wiadomości o ciąży Aliny" - podaje "The Mirror".