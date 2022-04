Władza w bliskich związkach. Przykłady destrukcyjnych relacji, z których ciężko wyjść

"Walka o władzę jest nieustanna"

W książce Eugenii Mandal "Miłość, władza i manipulacja" czytamy, że ten ma władzę, komu mniej zależy. Czyli ważna dla władzy w związku jest zasada mniejszego zaangażowania i zainteresowania nim. Kto jest zainteresowany mniej, aby relacja trwała, ma większą możliwość wpływania na drugiego człowieka. - Punktem ciężkości jest tutaj to, czy robimy to świadomie, czy jest to nasz sposób bycia, intuicyjny, spontaniczny. Ważne czy robimy to z pełną premedytacją i przemyśleniem, co cechuje np. osobowości socjopatyczne, czy to się dzieje tak po prostu i jest poza naszą świadomością. To ma znaczenie. Inaczej jest, jeżeli dyrygujemy w związku, wykorzystujemy władzę, potrzebujemy jej aby zaspokoić swoje potrzeby, połechtać ego, bez uwzględniania drugiej strony a inaczej jest, jak działamy w dobrej wierze, dla związku, dla nas – ocenia Kotoro.