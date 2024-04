Właściciele psów mają czas do końca kwietnia. Zapłacą ponad 170 zł

Każdego roku właściciele psów mają obowiązek, o którym muszą pamiętać. Dotyczy on opłacenia podatku od psa, na co mają czas tylko do końca kwietnia. Choć wysokość podatku budziła kontrowersje już w zeszłym roku, w tym jest ona jeszcze większa. Właściciele psów zapłacą ponad 170 zł.