Wlej do kopca produkt z lodówki. Krety uciekną co do jednego

Żeby pozbyć się kreta z ogrodu, trzeba wiedzieć, czego to stworzenie nie lubi. Nie lubi ono głośnych dźwięków, drgań i niektórych zapachów. Dlatego też, jeśli chcesz pozbyć się kreta z ogrodu, wlej do kopczyków... maślankę. Kret nie znosi tego zapachu, przez co ucieknie z miejsca, które jest nimi przesiąknięte. Poza maślanką, do kopca warto wrzucić rozgniecioną główkę czosnku i cytrynę, bowiem i te zapachy odstraszają krety. Połączenie wszystkich tych składników stworzy dla kreta aromat nie do zniesienia. Poza włożeniem wymienionych produktów do kopczyka warto też zastosować odstraszacz dźwiękowy. Wystarczy wbić do ziemi długi patyk i umieścić na nim pustą plastikową butelkę bądź metalową puszkę.