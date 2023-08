Wlej do muszli. Podwodny osad zniknie przez noc

Problem pojawia się, gdy toaleta nie jest czyszczona przez długi czas. Wówczas nalot jest tak gruby, że nie usunie go nawet silny detergent. Zdarza się, że pojawia się on pod powierzchnią wody. To tzw. osad podwodny. Czy można go usunąć? Można. Musisz jednak uzbroić się w cierpliwość. Potrzebujesz do tego dwóch butelek octu spirytusowego. Kupisz go w każdym sklepie spożywczym. Późnym wieczorem, tuż przed snem, wlej do muszli dwie butelki octu. Nie zapomnij zamknąć deski. Rano, po wstaniu, spuść wodę. Przez noc ocet rozpuści kamień i usunie wszelkie przebarwienia.