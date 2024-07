Ok, rozumiem

Wlej do przegródki i nastaw pranie. Pralka będzie lśnić czystością

Pamiętasz, kiedy ostatnio czyściłaś pralkę? Jeśli nie możesz przypomnieć sobie konkretnej daty, to znak, że najwyższy czas na porządki. Jak to zrobić? Poznaj najprostszy sposób.

Pralka to jeden z najczęściej używanych sprzętów w domu. Po każdym praniu zbierają się w niej zanieczyszczenia, które mogą powodować nieprzyjemny zapach. Urządzenie wymaga regularnego czyszczenia.

Jak wyczyścić pralkę? Nie potrzebujesz do tego żadnych specjalnych środków. Wystarczy, że użyjesz produktu, który zwykle ląduje w przetworach czy sałatkach. Wlej go do przegródki, a po zakończonym cyklu prania, pralka będzie lśnić czystością.

Pralka to jeden z najrzadziej czyszczonych sprzętów domowych. Wiele osób uważa, że urządzenie czyści się samo. To mit. Po każdym praniu zbierają się na niej zanieczyszczenia, które w kontakcie z wodą i wilgocią, mogą zamienić się w pleśń. Nie zapominajmy też o kamieniu. Nalot osadza się w przegródce, ale i w wewnętrznych elementach pralki. Nadmiar kamienia może doprowadzić do awarii urządzenia.

Jak zadbać o czystość pralki? Nie potrzebujesz do tego specjalnych detergentów. W tym wypadku sprawdzi się zwykły ocet spirytusowy, który jest polecany jako naturalny środek do sprzątania. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nieprzyjemny zapach oraz uciążliwy kamień.

Jak wyczyścić pralkę octem? Zastosuj "zasadę trzech kroków". Wyciągnij filtr z pralki i opłucz go gorącą wodą. Po opłukaniu wyczyść go, używając przy tym mieszanki z wody i octu w zmieszanych proporcji 2:1, a następnie ponownie opłucz go wodą i osusz ręcznikiem papierowym. W tak przygotowanym roztworze zanurz ściereczkę i przetrzyj nią uszczelki oraz przestrzenie pomiędzy uszczelkami. W tych miejscach często zbierają się zabrudzenia z resztek detergentów, które z czasem czernieją, wywołując przy tym nieprzyjemny zapach.

Na końcu wlej szklankę czystego octu spirytusowego do przegródki na proszek. Ustaw najwyższą możliwą temperaturę i włącz pranie. Po zakończonym cyklu otwórz przegródkę i drzwiczki, aby wnętrze wyschło. Zabieg powtarzaj raz na trzy miesiące, a unikniesz awarii na długi czas.

Dodaj do przegródki na pranie. Pozbędziesz się nieprzyjemnego zapachu

Ocet to tylko jeden z naturalnych składników, którego można użyć do wyczyszczenia pralki. Można zastąpić go sodą oczyszczoną. Wodorowęglan sodu działa wybielająco, dezynfekująco i przeciwgrzybicznie. Jak wyczyścić pralkę sodą? Wsyp szklankę sody do bębna pralki, a następnie ustaw program o temperaturze nie niższej niż 60 stopni Celsjusza. Pozbędziesz się zanieczyszczeń i nieprzyjemnych zapachów.

