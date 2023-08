Wlej do przegródki na proszek. Po pleśni nie będzie śladu

To bardzo proste. Wystarczy, że zaopatrzysz się w ocet spirytusowy. Kupisz go w każdym sklepie spożywczym. Litrowa butelka kosztuje ok. 3 złote. Ocet działa dezynfekująco i w kilka chwil oczyści wnętrze pralki, pozbywając się z niej przykrego zapachu. Przed samym czyszczeniem, wyjmij filtr. Oczyść go dokładnie za pomocą gąbki. Następnie, wrzuć go do miski i zalej wodą z dodatkiem octu w proporcji 2:1. Pozostaw go tak na 15 minut, a w tym czasie, wyczyść gumy pralki. Przetrzyj je tym samym roztworem, który wykorzystałaś do czyszczenia filtra. Po kwadransie włóż filtr na miejsce, a do przegródki na detergenty wlej szklankę octu i włącz program o możliwie najwyższej temperaturze. W ten sposób dokładnie wyczyścisz pralkę i pozbędziesz się przykrego zapachu.