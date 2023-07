Oto największy "złodziej" prądu. Pralka daleko w tyle

Jak oszczędzać prąd?

W przypadku posiadania płyty indukcyjnej zmniejszenie zużycia prądu może być nieco utrudnione. Wynika to z tego, że włączenie jej jest konieczne do przygotowania posiłku. Można jednak nieco zmniejszyć pobór prądu przez płytę indukcyjną poprzez unikanie gotowania na najwyższych wartościach urządzenia. To właśnie one "zżerają" najwięcej energii.