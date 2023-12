Wlej do środka, gdy zmywarka nie daje rady. Będzie jak nowa

Tanie i proste czyszczenie zmywarki. Domowe sposoby są najlepsze

Do wyczyszczenia zmywarki możemy użyć drogich preparatów prosto ze sklepu – tylko po co wydawać na to pieniądze, jeśli idealny środek już mamy w domu. Chodzi oczywiście o ocet, który idealnie odkazi i wyczyści każdy sprzęt. Aby oczyścić zmywarkę, wlewamy szklankę octu do szklanej miski, którą umieszczamy na dolnej półce. Ważne, aby sprzęt był pusty, podczas czyszczenia nie umieszczamy w nim żadnych naczyń. Ustawiamy program z najwyższą temperaturą i uruchamiamy urządzenie.