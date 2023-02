Wlej do storczyka. Suche pąki przestaną straszyć

Storczyk jest jedną z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych roślin doniczkowych przez Polaków. Piękny, robiący wrażenie, a przy tym całkiem niedrogi. Idealnie uzupełni domowe wnętrze, nada mu delikatności i unikatowości. Nie oznacza to jednak, że od czasu do czasu nie sprawi problemów. Warto wiedzieć, co zrobić, kiedy jego pąki zaczną usychać.