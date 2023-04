Wlej do żelazka. Brudna woda przestanie wyciekać

Przy mocnym kamieniu, soda i sok z cytryny może nie zadziałać. Wówczas trzeba sięgnąć po mocniejszą broń. Najlepszym odkamieniaczem jest ocet spirytusowy. Ten patent wymaga wymieszania octu z wodą w proporcji 1:2. Tak przygotowaną mieszankę wlej do zbiorniczka na wodę i włącz żelazko. Rozgrzej je do możliwie najwyższej temperatury. Kiedy żelazko będzie już rozgrzane, wciśnij przycisk odpowiadający za wytwarzanie się pary. Wciskaj go tak długo, aż zbiorniczek stanie się pusty. Następnie, wlej do zbiorniczka czystą wodę i powtórz tę czynność do momentu, kiedy z żelazka nie będzie wydobywał się już zapach octu.