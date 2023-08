Wlej to do żelazka. Po plamach nie będzie śladu

Wlej do żelazka. Po chwili będzie jak nowe

Większość żelazek posiada zbiorniczek na wodę. Dzięki niej, podczas prasowania możemy użyć pary, która znacznie ułatwia czynność. Niestety, w trakcie nagrzewania, wytrącają się z niej jony wapnia i magnezu, które osadzają się w środku żelazka. To nic innego jak kamień. To właśnie on brudzi ubrania. Jak się go pozbyć?