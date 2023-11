Wlej w szczeliny. Kaloryfer aż się o to prosi

Co będzie ci potrzebne? Przygotuj jedynie sporą miskę, nalej do niej ciepłej wody oraz jedną nakrętkę ulubionego płynu do płukania tkanin. Pierwszym krokiem w całym przedsięwzięciu jest demontaż górnej kratki grzejnika i dokładne wyczyszczenie jej w uprzednio przygotowanej wodzie z dodatkiem płynu do płukania. Następnie należy przetrzeć front i boki kaloryfera.