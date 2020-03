Włochy. Ksiądz Giuseppe Corbari odprawił nietypową mszę. W ławkach zamiast wiernych pojawiły się ich zdjęcia

Ze względu na epidemię koronawirusa we Włoszech, gdzie odnotowano już ponad 31 tysięcy potwierdzonych zachorowań, na terenie całego kraju wprowadzono tzw. czerwoną strefę – zamknięto szkoły, restauracje, teatry, galerie handlowe, a nawet kościoły. Księża odprawiają więc msze online, by chociaż w ten sposób dać wiernym możliwość uczestniczenia w nabożeństwach.

"A to cudne (…). Proboszcz z Lombardii, Giuseppe Corbari, poprosił wiernych, by zrobili selfie i mu wysłali, on je wydrukował i umieścił w kościele. Czyli można" – napisała, odnosząc się tym do sytuacji w Polsce, gdzie mimo wprowadzonego stanu epidemicznego wciąż wiele kościołów organizuje otwarte nabożeństwa dla wiernych, w których, zgodnie z rozporządzeniem rządu, może uczestniczyć do 50 osób.