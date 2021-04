Są małżeństwem od 20 lat. Przetrwali wszystkie wzloty i upadki

Są razem od 20 lat. Urszula Grabowska jest znaną aktorką serialową, teatralną i filmową. Jej mąż Adrian Ochalik również z zawodu jest aktorem, oboje ukończyli krakowską szkołę teatralną. Jednak on swoją karierę związał z inną branżą. Od wielu lat pracuje jako rzecznik prasowy, najpierw klubu piłkarskiego Wisła Kraków, a obecnie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Grabowska i Ochalik mają 17-letniego syna Antoniego.

Urszula Granowska i Adrian Ochalik poznali się 25 lat temu w krakowskiej PWST. Podobno szybko wpadli sobie w oko i już po kilku miesiącach zostali parą. Czas studiów bardzo ich do siebie zbliżył, już wtedy planowali wspólną przyszłość. W 2001 roku stanęli na ślubnym kobiercu i przyrzekli sobie miłość na zawsze. 3 lata później na świat przyszedł owoc ich związku - syn Antoni.

Z biegiem kolejnych lat aktorska kariera Urszuli zaczęła nabierać tempa. Dostawała angaże w krakowskich teatrach, a ponadto grała w serialach, które były nagrywane w stolicy. Grabowska ciągle była w podróży między Krakowem i Warszawą. Po latach wyznała, że nie najlepiej wspomina ten okres. To był duży sprawdzian dla jej małżeństwa.

– Wszyscy byliśmy nieustannie w drodze. Adrian z Antosiem do mnie, ja do nich. I wiemy już, że ten model nie funkcjonuje dobrze – mówiła przed laty w wywiadzie dla "Gali" Urszula.

– Związek na odległość trochę nam szkodził. Bywało niebezpiecznie, bo pojawiła się niepewność, zazdrość, kłótnie i trudne rozmowy. Każdy z nas wypracował mechanizm radzenia sobie z rozłąką. (...) Bywały momenty, kiedy bardzo oddalaliśmy się od siebie. I to nie tylko z powodu mojej pracy i związanych z nią częstych wyjazdów. Ale zawsze udawało się nam odnaleźć powrotną drogę do siebie – tłumaczyła w innej rozmowie aktorka.

Grabowska i Ochalik to jedno z nielicznych małżeństw w polskim show-biznesie, które jest ze sobą tak długo. Jaka jest ich recepta na szczęście? – Zawsze uważałam, że związek dwojga ludzi nie może być letni. Musi być gorący. Mnie nie wystarczy życie obok człowieka, ja muszę żyć z człowiekiem. Obydwoje tak myślimy. Adrian jest moim przyjacielem, kochankiem, partnerem, dobrym kumplem – wyznała kilka lat temu aktorka.

Michał Wiśniewski nie utrzymuje kontaktu tylko z jedną byłą żoną. Dlaczego?

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!