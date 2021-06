Włosy Jennifer Lopez są w opłakanym stanie. Zawinił stres?

Ciało bogini

Jennifer Lopez od zawsze kochała ruch. W końcu, zanim świat poznał ją jako piosenkarkę, była wziętą tancerkę. Gwiazda uważa, że aktywność fizyczna to klucz do wiecznej młodości. Dzięki regularnym treningom siłowym i miłości do pole dance gwiazda wciąż może się pochwalić figurą nastolatki i niespożytą energią.