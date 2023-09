Włosy łonowe pełnią wiele funkcji. Są jak "suchy smar"

Rozmowy o owłosieniu miejsc intymnych nie należą do popularnych tematów. Dotyczy to w końcu jednej z najbardziej intymnych sfer człowieka, o którą każdy dba w zależności od preferencji. Część osób regularnie pozbywa się włosów łonowych ze względu na wygodę, a także poczucie estetyki. Innym natomiast one nie przeszkadzają, więc pozostawiają je takimi, jakie są. Jedno jest jednak pewne: włosy pełnią ważną rolę.