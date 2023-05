Włóż do skarpetki i wypierz. Już nigdy nie zrobisz inaczej

Proszki, płyny i kapsułki do prania bazują głównie na sodzie kalcynowanej, sodzie oczyszczonej i boraksie. Są to związki występujące naturalnie w przyrodzie. Producenci produktów do prania, aby wzmocnić efekt działania tych trzech składników, często decydują się na dodanie substancji powierzchniowo czynnych. Pomimo ich wysokiej skuteczności, często wywołują one alergie.

Mydło twarogowe - remedium na uciążliwe plamy

W proszkach znajduje się dużo substancji zapachowych, a także konserwantów i niestety, one uczulają najczęściej. Dlatego też nie każdy proszek może być używany przez alergików. Sytuacja ma się podobnie w przypadku niemowląt i małych dzieci. Proszki do prania dla niemowląt nie zawierają silnych środków czyszczących, konserwantów i często pozbawione są substancji zapachowych.

Skutecznie sposoby na pozbycie się plam po owocach na ubraniach

Czym więc wybawiać plamy, jeśli wśród domowników są alergicy lub małe dzieci? Jest jeden sposób, a konkretniej, produkt, który w skutecznie pozbędzie się plam z tkanin i do tego, jest całkowicie bezpieczny w kontakcie ze skórą. Tym produktem jest mydło twarogowe. Jest to rodzaj mydła, który pozbawiony jest tłuszczów i dodatków, przez co posiada silne właściwości czyszczące. Mydło twarogowe występuje także pod nazwą - mydło terpentynowe. Można znaleźć je w niemal każdym sklepie z chemią gospodarczą, a także w większości drogerii.

Naturalny odplamiacz do tkanin

Jak przygotować naturalny odplamiacz do tkanin? To bardzo proste. Mydło twarogowe zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Następnie, połowę uzyskanych wiórek wrzuć do skarpetki przeznaczonej do prania (drugą połowę zostaw na kolejne pranie). Zawiąż ją i wrzuć do bębna, dodaj nieco hipoalergicznego płynu do płukania i włącz pralkę. Po wypraniu ubrania będą czyste i pachnące.

