Wchodzą do domów. Połóż na parapecie, a już się nie zbliżą

W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o pladze biedronek azjatyckich. Jesienią 2024 roku znowu są widoczne - szukają schronienia na zimę. Niestety kontakt z nimi może mieć dla nas bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Podpowiadamy, co zrobić, żeby szybko się z nimi rozprawić.

Domowy spray na biedronki azjatyckie

Biedronki azjatyckie, podobnie jak inne owady, nie znoszą niektórych zapachów. Szczególnie wrażliwe są na cytrusową woń, która dla większości ludzi jest niezwykle przyjemna. Jeśli zależy nam więc na odstraszeniu ich, warto wykorzystać to przeciwko nim.

Do przygotowania domowego sprayu na biedronki azjatyckie potrzebujemy ok. 20 kropli cytrynowego lub pomarańczowego olejku eterycznego, 100 ml wody oraz butelki z atomizerem. Wszystkie składniki należy dokładnie ze sobą wymieszać i spryskać miejsca, w których mogą pojawić się biedronki. Naszą uwagę powinny zwrócić przede wszystkim framugi drzwi i okien.

Sposób zero waste na biedronki azjatyckie

Istnieje znacznie więcej sposobów, by raz na zawsze rozprawić się z inwazją biedronek azjatyckich. W dodatku możemy do tego wykorzystać to, co zazwyczaj lądowało w koszu z odpadkami.

Skórki po cytrynie lub pomarańczy mogą bowiem świetnie odstraszyć te właśnie owady. Wystarczy owinąć je w chusteczkę higieniczną, a następnie związać w taki sposób, by z niej nie wylatywały. Powstały woreczek wystarczy już tylko przywiesić przy oknie lub położyć na parapecie. Warto jednak pamiętać, by co jakiś czas wymieniać skórki na świeże.

Co ciekawe, w podobny sposób można wykorzystać także liście laurowe lub goździki, które również działają na biedronki azjatyckie odstraszająco. Można je bowiem umieścić w lnianym woreczku, a następnie przymocować do ramy okiennej. Dzięki temu owady te nawet się nie zbliżą.

Czy biedronki azjatyckie są niebezpieczne?

Choć biedronki azjatyckie nie stanowią zagrożenia dla człowieka, kontakt z nimi może wiązać się z bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami. Owady te mogą bowiem nas ugryźć, wywołując przy tym różnego rodzaju reakcje alergiczne, takie jak zaczerwienienie lub swędzenie.

