Włóż do zmywarki skórkę z cytryny. Już zawsze będziesz stosować ten trik

Jak jeszcze wykorzystać właściwości czyszczące cytryny?

Cytryna jest również genialnym produktem, który pomoże w czyszczeniu drewnianej deski do krojenia. Przetnij owoc na pół i natrzyj nim całą powierzchnię tak, by nasiąknęła sokiem. Po 20 minutach wystarczy umyć deskę, spłukać i wytrzeć do sucha. Innym trikiem jest wykorzystanie plastra cytryny do usuwania z kubków osadów po kawie czy herbacie.