Włóż karton na dno kosza. Szybko pozbędziesz się przykrego problemu

Konto z jej przydatnymi poradami obserwuje już ponad 124 tys. internautów, a na profilu Klaudii nie brakuje prostych trików związanych ze sprzątaniem. Jeden z nich bardzo nam się spodobał i dotyczy on kartonu oraz kosza na śmieci.

Zdarza się, że worek na śmieci dziurawi się, a ze środka wypływa śmierdzący "sok". Influencerka @klaudiaorganizuje postanowiła pokazać, co robić w takich przypadkach i zademonstrowała dwa triki. Na początku kobieta nasączyła wacik kosmetyczny wybranym olejkiem eterycznym i umieściła go na dnie kosza na odpady.

Pamiętaj, że kosz na śmieci nie musi odrażająco pachnieć. Wystarczy, że będziesz o niego odpowiednio dbać. Oprócz regularnego wynoszenia odpadów warto co jakiś czas umyć pojemnik oraz szafkę czy szufladę, w której się znajduje. Do czyszczenia i dezynfekcji świetnie nadaje się ocet, który usuwa bakterie i nieprzyjemne zapachy, a jego własny zapach szybko znika.

