Gdzie wyrzucić baterie? Wiele osób popełnia błąd

Co należy zrobić z bateriami, które przestały działać? Na pewno nie można wrzucać ich do pierwszego lepszego kosza na śmieci. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wygląda prawidłowa segregacja tych odpadów.

Segregacja śmieci jest bardzo ważna w kontekście dbania o środowisko. Pozbywanie się niektórych produktów stanowi jednak wyzwanie. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, co należy zrobić np. ze zużytymi bateriami czy akumulatorami, które zawierają m.in. nikiel, rtęć oraz kadm. Jeżeli wyrzucimy je do "zwykłego" kosza na śmieci, popełnimy błąd. Oto co należy wiedzieć o właściwej segregacji baterii.

Co zrobić ze zużytymi bateriami?

Pierwszą rzeczą, o której powinniśmy pomyśleć, to zaniesienie zużytych baterii do specjalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, skąd zostaną przekazane do recyklingu. W takim miejscu powinny znajdować się specjalne zbiorniki, w które można wrzucać wyłącznie baterie.

Pamiętajmy, że jeśli umieścimy baterie w worku np. z plastikami, dostaną się na wysypisko śmieci. Wówczas toksyczne substancje, które są w nich zawarte, mogą przedostać się do wód gruntowych lub ziemi.

Gdzie można oddać zużyte baterie i akumulatory?

Jeżeli posiadamy zużyte baterie, poszukajmy najbliższego punktu PSZOK ( Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Warto też wiedzieć, że każdy sklep o powierzchni większej niż 25 mkw., gdzie sprzedawane są baterie i/lub akumulatory, ma obowiązek przyjąć zużyte egzemplarze.

Rozglądajmy się też uważnie w ulubionych supermarketach - wiele z nich posiada na swoim terenie pojemniki, gdzie zbierane są zużyte baterie. Podobne zbiórki często organizują m.in. urzędy gminy, szkoły, przedszkola, a nawet niektóre wybrane lokale gastronomiczne.

